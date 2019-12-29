Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
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Додано: Нед 29 гру, 2019 16:30
Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38
Зря они так, с ощадным.
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:20
Додано: Пон 30 гру, 2019 16:22
Re: ТАСКОМБАНК
От менял больше защищаются
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:37
Та ладно. Тут валюту за пару дней заказывать нужно, да и комиссию при СЭПе зачем-то ввели. Такое чувство, что кто-то не сильно умный это сделал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 30 гру, 2019 19:52
ещё раз пересмотрел новые тарифы по ощадному:
выходит теперь пополнение только:
- налом через кассу или со своих карт,
- и как понимаю можно с привязанных карт других банков,(тут ?)
должно "отлижаться" т.е. :
пополнил в пятницу - можно снимать в понедельник или во вторник?
пополнил в понедельник можно снимать в среду?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Пон 30 гру, 2019 20:29
тол.ко кешлесс
никому не верю
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:06
Re: ТАСКОМБАНК
Та ладно. Тут валюту за пару дней заказывать нужно, да и комиссию при СЭПе зачем-то ввели. Такое чувство, что кто-то не сильно умный это сделал.[/quote]Факт. Хороший курс, возможность загнать на Ощадник гривну бесплатно, обменять без лимитов и комиссий, и бесплатно снять с ощадного. Заказывать можно наперёд ещё до валютообмена
И как я понимаю, пополнение Ощадного с карт комиссия не касается, вот только чтобы потом перевести с него, надо сначала дождаться проводки по счету, потом ещё день.
Додано: Пон 30 гру, 2019 21:48
Нда, якось занадто прикрутили. В мене там кошти якийсь час лежали, після цих нововведень щось на нього заводити і там тримати не бачу змісту. Кредитку можна і напряму СЕП-ом погасити чи картою іншого банку, прив'язаною до tas2u.
По-факту, виходить майже навпаки - тільки для обналу після валютообміну "Ощадний" тепер і годиться (просто з одноденною затримкою).
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