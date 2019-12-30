RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3126312731283129>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2019 16:30

  uaprofi написав:а это зачем?
"Зарахування коштів на рахунки, які внесені через ПТКС - 0,5% від суми, мін. 5 грн."

ЗАЧЕМ?
там же всего 15К можно было всунуть?

В кассе же обычно очереди) а теперь в очередях будут и хрюши)

Не ясно, торгував так хтось, валюту міняв чи гроші переказував, але, судячи з інших пунктів, вони чомусь вирішили, що Ощадні часто поповнюють треті особи і вирішили з цим боротись. Термінал паспорт не запитує, а каса запитує.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3887
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 15:38

Зря они так, с ощадным. :?
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.
tmp01
 
Повідомлень: 849
З нами з: 14.03.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:20

  tmp01 написав:Зря они так, с ощадным. :?
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.

Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
curiousobro
 
Повідомлень: 2513
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 16:22

Re: ТАСКОМБАНК

curiousobro написав:
  tmp01 написав:Зря они так, с ощадным. :?
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.

Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
От менял больше защищаются
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26188
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 6142 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:37

  Faceless написав:
curiousobro написав:
  tmp01 написав:Зря они так, с ощадным. :?
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.

Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
От менял больше защищаются

Та ладно. Тут валюту за пару дней заказывать нужно, да и комиссию при СЭПе зачем-то ввели. Такое чувство, что кто-то не сильно умный это сделал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1984
З нами з: 18.05.16
Подякував: 275 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 19:52

ещё раз пересмотрел новые тарифы по ощадному:
выходит теперь пополнение только:
- налом через кассу или со своих карт,
- и как понимаю можно с привязанных карт других банков,(тут ?)

должно "отлижаться" т.е. :
пополнил в пятницу - можно снимать в понедельник или во вторник?
пополнил в понедельник можно снимать в среду?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3457
З нами з: 21.04.11
Подякував: 508 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 20:29

  Water написав:https://tascombank.ua/files/Taryfy_Oshchadnyi_20012020.pdf
С 20.01.20 платное пополнение Ощадного?
Как теперь бесплатно пополнять? У меня Плативка и Ощадний.
тол.ко кешлесс
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11744
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:06

Re: ТАСКОМБАНК

Фантом написав:
  Faceless написав:
curiousobro написав:[quote="4830581:tmp01"]Зря они так, с ощадным. :?
Реально, выглядит так, как будто им деньги не нужны (и активные клиенты).
Мне было удобно заводить сюда безнал и он почти целый месяц лежал. Теперь уйдет в другой банк.

Защитились от обнальщиков, захерили безнальщиков.
От менял больше защищаются

Та ладно. Тут валюту за пару дней заказывать нужно, да и комиссию при СЭПе зачем-то ввели. Такое чувство, что кто-то не сильно умный это сделал.[/quote]Факт. Хороший курс, возможность загнать на Ощадник гривну бесплатно, обменять без лимитов и комиссий, и бесплатно снять с ощадного. Заказывать можно наперёд ещё до валютообмена

И как я понимаю, пополнение Ощадного с карт комиссия не касается, вот только чтобы потом перевести с него, надо сначала дождаться проводки по счету, потом ещё день.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26188
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 6142 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2019 21:48

  Фантом написав:Та ладно. Тут валюту за пару дней заказывать нужно, да и комиссию при СЭПе зачем-то ввели. Такое чувство, что кто-то не сильно умный это сделал.

Нда, якось занадто прикрутили. В мене там кошти якийсь час лежали, після цих нововведень щось на нього заводити і там тримати не бачу змісту. Кредитку можна і напряму СЕП-ом погасити чи картою іншого банку, прив'язаною до tas2u.
По-факту, виходить майже навпаки - тільки для обналу після валютообміну "Ощадний" тепер і годиться (просто з одноденною затримкою).
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2554
З нами з: 23.09.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 10:40

Закінчився депо Стабільний, 30.12.2019(автопролонгація вимкнена) - грошей нема. У всіх так, гроші в перший банківський день?

P.S. Глобальний технічний збій. Обіцяють виплату 2.01.2020 (в брата теж сьогодні закінчився - грошей нема). Гарячка за дні користування (соррі-бонус) - тупо мовчить :evil: . Новорічний подарунок "по-ТАСовськи" :) .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2001
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3126312731283129>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, Stringer, логан1919 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.