в мене подібна лажа із ФОрвардом, вже 2 дні не вертають
а сорі бонус це хіба пані Алла може собі дозволити!
решту банків суворі і непохитні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:18
Re: ТАСКОМБАНК
в мене подібна лажа із ФОрвардом, вже 2 дні не вертають
а сорі бонус це хіба пані Алла може собі дозволити!
решту банків суворі і непохитні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:25
Re: ТАСКОМБАНК
Якщо це довглтерміновий депозит, проблема, вочевидь, в тому, що на момент оформлення 30.12 вважався робочим, переноси ще були невідомі, інакше виплата була б 2.01. Нікого у ГБ немає, гарячка звісно нічого не знає і нема де спитати.
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:27
Шо за кіпіш з депо - якщо день закінчення вихідний то наступним робочим виплатять 3 січня року 2020.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:38
Додано: Вів 31 гру, 2019 11:54
Тоді прокоментуйте це, беручи до уваги, що 22.12.2019 була неділя (небанківський день)...
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Додано: Вів 31 гру, 2019 11:56
Причем тут это обычное дело. Мой годовой в валюте тоже закончился вчера. В прошлом году думал заберу в понедельник, 30го. Но теперь спокойно жду 3го января. ДелоФФ-то
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:01
Re: ТАСКОМБАНК
делов не делов, а час цикає,
гроші мають працюавати, звісно ж на власника в першу чергу
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:02
Re: ТАСКОМБАНК
Ну я могу дать аналогичный скрин по депо закончившемуся 22.12.2019 и по которому возврат и выплата % были произведены 23.12.2019. Правда мой депо в валюте
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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