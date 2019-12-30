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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3126312731283129

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:18

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Закінчився депо Стабільний, 30.12.2019(автопролонгація вимкнена) - грошей нема.


в мене подібна лажа із ФОрвардом, вже 2 дні не вертають
а сорі бонус це хіба пані Алла може собі дозволити! :)
решту банків суворі і непохитні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:25

Re: ТАСКОМБАНК

jay2004 написав:Закінчився депо Стабільний, 30.12.2019(автопролонгація вимкнена) - грошей нема. У всіх так, гроші в перший банківський день?

P.S. Глобальний технічний збій. Обіцяють виплату 2.01.2020 (в брата теж сьогодні закінчився - грошей нема). Гарячка за дні користування (соррі-бонус) - тупо мовчить :evil: . Новорічний подарунок "по-ТАСовськи" :) .


Якщо це довглтерміновий депозит, проблема, вочевидь, в тому, що на момент оформлення 30.12 вважався робочим, переноси ще були невідомі, інакше виплата була б 2.01. Нікого у ГБ немає, гарячка звісно нічого не знає і нема де спитати.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:27

Шо за кіпіш з депо - якщо день закінчення вихідний то наступним робочим виплатять 3 січня року 2020.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:38

  Квесторе_поверніться написав:Шо за кіпіш з депо - якщо день закінчення вихідний то наступним робочим виплатять 3 січня року 2020.

навіщо читать
коли можна писать :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:54

  Квесторе_поверніться написав:Шо за кіпіш з депо - якщо день закінчення вихідний то наступним робочим виплатять 3 січня року 2020.

Зображення

Тоді прокоментуйте це, беручи до уваги, що 22.12.2019 була неділя (небанківський день)...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 11:56

  Квесторе_поверніться написав:Шо за кіпіш з депо - якщо день закінчення вихідний то наступним робочим виплатять 3 січня року 2020.

Причем тут это обычное дело. Мой годовой в валюте тоже закончился вчера. В прошлом году думал заберу в понедельник, 30го. Но теперь спокойно жду 3го января. ДелоФФ-то :wink: :roll:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:ДелоФФ-то :wink:

делов не делов, а час цикає,
гроші мають працюавати, звісно ж на власника в першу чергу
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

  jay2004 написав:Тоді прокоментуйте це, беручи до уваги, що 22.12.2019 була неділя (небанківський день)...

Ну я могу дать аналогичный скрин по депо закончившемуся 22.12.2019 и по которому возврат и выплата % были произведены 23.12.2019. Правда мой депо в валюте
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:17

...

Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...
логан1919
 
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