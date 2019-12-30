Я на уни привата затягиваю с плативки р2р со стороны привата.
Попробуйте, может у шапито тоже свой входящий р2р без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:40
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55
Используйте прокладку для Плативки (Моня).
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