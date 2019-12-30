Додано: Вів 31 гру, 2019 14:20

Stringer написав: Никогда! Вот просто надо приучить себя - никогда не размещать депозиты, которые оканчиваются в новогодние праздники. Никогда! Вот просто надо приучить себя - никогда не размещать депозиты, которые оканчиваются в новогодние праздники.

Ну в жизни всякое бывает. К примеру несколько лет назад размещая в той же теме годовой депо Ия думал его через год забрать, но потом пролонгировал, а потом ещё раз, и еще. А у таси годовой это 367 дней. Так по чуть чуть дата и сместилась к 30му числу. Я бы его и ещё раз лонганул, чтобы дни не терять, но Тася в этом году выкинула фортель, что лонгация будет под 3,5%, а вновь открытый депо под 4%. Так что тут мне лучше потерять 4-5 дней , чем 0,5% годовых. Отношусь к подобным вещам спокойно - всех денег все равно не заработать. Не люблю быть спонсором на комисах так пусть банкам хоть несколько дней бесплатного пользования моими деньгами обломиться