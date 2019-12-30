Я на уни привата затягиваю с плативки р2р со стороны привата.
Попробуйте, может у шапито тоже свой входящий р2р без комиссии.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 12:40
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55
Используйте прокладку для Плативки (Моня).
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:20
Ну в жизни всякое бывает. К примеру несколько лет назад размещая в той же теме годовой депо Ия думал его через год забрать, но потом пролонгировал, а потом ещё раз, и еще. А у таси годовой это 367 дней. Так по чуть чуть дата и сместилась к 30му числу. Я бы его и ещё раз лонганул, чтобы дни не терять, но Тася в этом году выкинула фортель, что лонгация будет под 3,5%, а вновь открытый депо под 4%. Так что тут мне лучше потерять 4-5 дней , чем 0,5% годовых. Отношусь к подобным вещам спокойно - всех денег все равно не заработать. Не люблю быть спонсором на комисах так пусть банкам хоть несколько дней бесплатного пользования моими деньгами обломиться
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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