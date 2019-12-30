Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43

Подскажите с прикрыванием ощадного, без % через Вику завести можно по сепу только или p2p так же прокатит с отлеживанием?

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