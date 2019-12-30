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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3127312831293130 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 193 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 32 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 46 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 36 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 53 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 26 Всього голосів : 193 Додано: Вів 31 гру, 2019 12:40 логан1919 написав: Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный... Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...

Я на уни привата затягиваю с плативки р2р со стороны привата.

Попробуйте, может у шапито тоже свой входящий р2р без комиссии. Я на уни привата затягиваю с плативки р2р со стороны привата.Попробуйте, может у шапито тоже свой входящий р2р без комиссии. tmp01 Повідомлень: 850 З нами з: 14.03.12 Подякував: 104 раз. Подякували: 159 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55 логан1919 написав: Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный... Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...



Используйте прокладку для Плативки (Моня). Используйте прокладку для Плативки (Моня). ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн. jay2004 Повідомлень: 2003 З нами з: 19.02.09 Подякував: 48 раз. Подякували: 188 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 14:20 Stringer написав: Никогда! Вот просто надо приучить себя - никогда не размещать депозиты, которые оканчиваются в новогодние праздники. Никогда! Вот просто надо приучить себя - никогда не размещать депозиты, которые оканчиваются в новогодние праздники.

Ну в жизни всякое бывает. К примеру несколько лет назад размещая в той же теме годовой депо Ия думал его через год забрать, но потом пролонгировал, а потом ещё раз, и еще. А у таси годовой это 367 дней. Так по чуть чуть дата и сместилась к 30му числу. Я бы его и ещё раз лонганул, чтобы дни не терять, но Тася в этом году выкинула фортель, что лонгация будет под 3,5%, а вновь открытый депо под 4%. Так что тут мне лучше потерять 4-5 дней , чем 0,5% годовых. Отношусь к подобным вещам спокойно - всех денег все равно не заработать. Не люблю быть спонсором на комисах так пусть банкам хоть несколько дней бесплатного пользования моими деньгами обломиться Ну в жизни всякое бывает. К примеру несколько лет назад размещая в той же теме годовой депо Ия думал его через год забрать, но потом пролонгировал, а потом ещё раз, и еще. А у таси годовой это 367 дней. Так по чуть чуть дата и сместилась к 30му числу. Я бы его и ещё раз лонганул, чтобы дни не терять, но Тася в этом году выкинула фортель, что лонгация будет под 3,5%, а вновь открытый депо под 4%. Так что тут мне лучше потерять 4-5 дней , чем 0,5% годовых. Отношусь к подобным вещам спокойно - всех денег все равно не заработать. Не люблю быть спонсором на комисах так пусть банкам хоть несколько дней бесплатного пользования моими деньгами обломиться Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. Flamingo

Повідомлень: 3640 З нами з: 20.03.15 Подякував: 63 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43 Re: ТАСКОМБАНК Подскажите с прикрыванием ощадного, без % через Вику завести можно по сепу только или p2p так же прокатит с отлеживанием? + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5

на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ anis Повідомлень: 2077 З нами з: 22.11.15 Подякував: 102 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 16:56 Flamingo написав: Andrew75 написав: Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу? Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?

Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой" Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"

Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни.... Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни.... AlexSV Повідомлень: 1234 З нами з: 11.02.09 Подякував: 31 раз. Подякували: 140 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 31 гру, 2019 17:40 AlexSV написав: Flamingo написав: Andrew75 написав: Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу? Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?

Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой" Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"

Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни.... Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....

За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається). За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається). Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3890 З нами з: 18.08.14 Подякував: 191 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3127312831293130 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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