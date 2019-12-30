RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3127312831293130

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:40

  логан1919 написав:Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...

Я на уни привата затягиваю с плативки р2р со стороны привата.
Попробуйте, может у шапито тоже свой входящий р2р без комиссии.
tmp01
 
Повідомлень: 850
З нами з: 14.03.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55

  логан1919 написав:Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...


Используйте прокладку для Плативки (Моня).
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 2003
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 14:20

  Stringer написав:Никогда! Вот просто надо приучить себя - никогда не размещать депозиты, которые оканчиваются в новогодние праздники.

Ну в жизни всякое бывает. К примеру несколько лет назад размещая в той же теме годовой депо Ия думал его через год забрать, но потом пролонгировал, а потом ещё раз, и еще. А у таси годовой это 367 дней. Так по чуть чуть дата и сместилась к 30му числу. Я бы его и ещё раз лонганул, чтобы дни не терять, но Тася в этом году выкинула фортель, что лонгация будет под 3,5%, а вновь открытый депо под 4%. Так что тут мне лучше потерять 4-5 дней , чем 0,5% годовых. Отношусь к подобным вещам спокойно - всех денег все равно не заработать. Не люблю быть спонсором на комисах так пусть банкам хоть несколько дней бесплатного пользования моими деньгами обломиться ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 20.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите с прикрыванием ощадного, без % через Вику завести можно по сепу только или p2p так же прокатит с отлеживанием?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
Повідомлень: 2077
З нами з: 22.11.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 16:56

  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?

Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой" :mrgreen:

Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....
AlexSV
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 11.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 17:40

  AlexSV написав:
  Flamingo написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?

Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой" :mrgreen:

Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....

За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 18:33

  klug написав:
  AlexSV написав:
  Flamingo написав:Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой" :mrgreen:

Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....

За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається).

Ну до 3 января у таси время ещё есть
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3642
З нами з: 20.03.15
Подякував: 63 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 19:14

  Flamingo написав:
  klug написав:
  AlexSV написав:Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....

За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається).

Ну до 3 января у таси время ещё есть

Я просто звернув увагу на те, що не все так однозначно і не усі операції уже фактично проведені. Можливо людина проводила операцію через сервіс, що використовує TAS Link для еквайрингу, наприклад. Потрібно більше деталей.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3127312831293130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, Квесторе_поверніться і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (9030)
31.12.2019 19:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.