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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 12:40
логан1919 написав:
Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...
Я на уни привата затягиваю с плативки р2р со стороны привата.
Попробуйте, может у шапито тоже свой входящий р2р без комиссии.
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tmp01
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Додано: Вів 31 гру, 2019 12:55
логан1919 написав:
Господа, а как перевести без комиса с плативки или в5 на уни шапито? Выход по р2р платный...
Используйте прокладку для Плативки (Моня).
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jay2004
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Додано: Вів 31 гру, 2019 14:20
Stringer написав:
Никогда! Вот просто надо приучить себя - никогда не размещать депозиты, которые оканчиваются в новогодние праздники.
Ну в жизни всякое бывает. К примеру несколько лет назад размещая в той же теме годовой депо Ия думал его через год забрать, но потом пролонгировал, а потом ещё раз, и еще. А у таси годовой это 367 дней. Так по чуть чуть дата и сместилась к 30му числу. Я бы его и ещё раз лонганул, чтобы дни не терять, но Тася в этом году выкинула фортель, что лонгация будет под 3,5%, а вновь открытый депо под 4%. Так что тут мне лучше потерять 4-5 дней , чем 0,5% годовых. Отношусь к подобным вещам спокойно - всех денег все равно не заработать. Не люблю быть спонсором на комисах так пусть банкам хоть несколько дней бесплатного пользования моими деньгами обломиться
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Вів 31 гру, 2019 15:43
Подскажите с прикрыванием ощадного, без % через Вику завести можно по сепу только или p2p так же прокатит с отлеживанием?
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на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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anis
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Додано: Вів 31 гру, 2019 16:56
Flamingo написав: Andrew75 написав:
Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?
Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"
Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....
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AlexSV
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Додано: Вів 31 гру, 2019 17:40
AlexSV написав: Flamingo написав: Andrew75 написав:
Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?
Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"
Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....
За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається).
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 31 гру, 2019 18:33
klug написав: AlexSV написав: Flamingo написав:
Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"
Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....
За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається).
Ну до 3 января у таси время ещё есть
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Вів 31 гру, 2019 19:14
Flamingo написав: klug написав: AlexSV написав:
Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....
За 29-те (вечір) Віка показує латиницею. Термінал Авалю (здається).
Ну до 3 января у таси время ещё есть
Я просто звернув увагу на те, що не все так однозначно і не усі операції уже фактично проведені. Можливо людина проводила операцію через сервіс, що використовує TAS Link для еквайрингу, наприклад. Потрібно більше деталей.
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klug
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Додано: Вів 31 гру, 2019 20:23
AlexSV написав: Flamingo написав: Andrew75 написав:
Коллеги, напомните, пожалуйста, по Виике кешбек начисляется по дате покупки или проводки? Если сейчас совершить покупку с Виики, кешбек попадёт в январскую программу?
Вообще-то по проводке - это значит что все что куплено начиная с пятницы по идее должно войти в кишмиш января. Но это Тася. В прошлом году она устроила такой фортель - открыла в первый рабочий день января 2019 года опердень 31м декабря и все операции по картам которые были на 1 января в блоке умудрилась провести еще декабрем 2018. Как будет в этот раз - я не знаю, но ИМХО в конце года с Тасей лучше не играть "в карты ее колодой"
Кстати, операции за 29 число, уже проведены, это при том, что вчера и сегодня выходные банковские дни....
У меня последняя 26 проведена, но кешбека ещё по ней нет.
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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anis
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