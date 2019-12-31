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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 31 гру, 2019 22:12
reef написав: clientage написав: Фантом написав:
Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?
Та зачем туды чото слать? С 15го там будет 7% на остаток, причем ещё без жлобского учёта первых 100 грн ). Лучше юзать бессрочные у адекватных банок.
А обменка останется ток для счетов у Виики.
А Б5 как пополнять?
Можно напрямую в тас2ю, или вымутить её реквизиты
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:22
reef написав:
А Б5 как пополнять?
Пополняется СЭПом, рекв-ты(2620хх) нуна у саппорта узнавать или в отд-и из заявы на открытие счета.
Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника
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Додано: Вів 31 гру, 2019 22:57
clientage написав:
Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника
Для обміну не покатить, особливо, якщо картка без ліміту.
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:17
да шо мало банок для обмена акромя Таси? Ото хай отдыхает, уму разуму набирается
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Додано: Вів 31 гру, 2019 23:30
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
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