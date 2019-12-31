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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3128312931303131

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:12

Re: ТАСКОМБАНК

reef написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:Что-то я не понял. На Ощадный теперь даже СЭП из другого банка будет заходитьс комиссом?

Та зачем туды чото слать? С 15го там будет 7% на остаток, причем ещё без жлобского учёта первых 100 грн ). Лучше юзать бессрочные у адекватных банок.
А обменка останется ток для счетов у Виики.

А Б5 как пополнять?
Можно напрямую в тас2ю, или вымутить её реквизиты
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:22

Re: ТАСКОМБАНК

  reef написав:А Б5 как пополнять?

Пополняется СЭПом, рекв-ты(2620хх) нуна у саппорта узнавать или в отд-и из заявы на открытие счета.
Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 22:57

  clientage написав:Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника :wink:

Для обміну не покатить, особливо, якщо картка без ліміту. :(
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:17

  klug написав:
  clientage написав:Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника :wink:

Для обміну не покатить, особливо, якщо картка без ліміту. :(

да шо мало банок для обмена акромя Таси? Ото хай отдыхает, уму разуму набирается :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2019 23:30

  klug написав:
  clientage написав:Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника :wink:

Для обміну не покатить, особливо, якщо картка без ліміту. :(

почему?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 00:26

  clientage написав:
  klug написав:
  clientage написав:Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника :wink:

Для обміну не покатить, особливо, якщо картка без ліміту. :(

да шо мало банок для обмена акромя Таси? Ото хай отдыхает, уму разуму набирается :)

Не у всіх є доступ до банків на два відділення. З доступних мені, у 90% випадків тут найадекватніший курс, хоча думаю, що і це з часом зміниться.
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А как вам такое? Этого ещё не обсуждали кажется...
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  J написав:
  klug написав:
  clientage написав:Ну и прекрасно работает зеленая пимпа(р2р), нашару, лучше с Шаромыжника :wink:

Для обміну не покатить, особливо, якщо картка без ліміту. :(

почему?

Если б5 без лимита - пимпы нету. :|
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Депо з датою закінчення 30.12.2020 прийшло. Тася - красава!
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Re: ТАСКОМБАНК

  Карамболь написав:А как вам такое? Этого ещё не обсуждали кажется...


А что тут обсуждать ? все присели , никто не хочет "выделяться".
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