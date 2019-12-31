Карамболь написав:А как вам такое? Этого ещё не обсуждали кажется...
Со 2 января очередное изменение
ставокпо депозитам
Я до середины лета на ставки не смотрю. Ждюю как БС оклемается до этого времени...
А мож реально кредиты станут под 15%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 12:43
Я до середины лета на ставки не смотрю. Ждюю как БС оклемается до этого времени...
А мож реально кредиты станут под 15%
... делайте хоть что-нибудь!
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