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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3129313031313132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:43

  Карамболь написав:А как вам такое? Этого ещё не обсуждали кажется...
Со 2 января очередное изменение ставок по депозитам

Я до середины лета на ставки не смотрю. Ждюю как БС оклемается до этого времени...
А мож реально кредиты станут под 15% :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 3129313031313132
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