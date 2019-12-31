Карамболь написав:А как вам такое? Этого ещё не обсуждали кажется...
Со 2 января очередное изменение
ставокпо депозитам
Я до середины лета на ставки не смотрю. Ждюю как БС оклемается до этого времени...
А мож реально кредиты станут под 15%
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Додано: Сер 01 січ, 2020 12:43
Я до середины лета на ставки не смотрю. Ждюю как БС оклемается до этого времени...
А мож реально кредиты станут под 15%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:02
Re: ТАСКОМБАНК
а если сегодня в онлайн открыть депо в дол, будет 4 проц или по новым ставкам?
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:12
Додано: Сер 01 січ, 2020 14:15
Slx
ну когда в онлайне заходишь оформлять то светит 4 проц. и если оформить тоже будет 4 проц. дак что в первый рабочий день они отнимут проц под новые или как?
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