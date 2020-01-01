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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3130313131323133>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 12:43

  Карамболь написав:А как вам такое? Этого ещё не обсуждали кажется...
Со 2 января очередное изменение ставок по депозитам

Я до середины лета на ставки не смотрю. Ждюю как БС оклемается до этого времени...
А мож реально кредиты станут под 15% :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:02

Re: ТАСКОМБАНК

а если сегодня в онлайн открыть депо в дол, будет 4 проц или по новым ставкам?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:12

  тарасов написав:а если сегодня в онлайн открыть депо в дол, будет 4 проц или по новым ставкам?

В ТАСе все работает с первого рабочего дня, так что...
Пускай кто поправит если я не прав.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:15

Slx
ну когда в онлайне заходишь оформлять то светит 4 проц. и если оформить тоже будет 4 проц. дак что в первый рабочий день они отнимут проц под новые или как?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:27

тарасов Если оформится первым января, то будет 4% годовых до конца года. Если же оформится 2м января - то будет по "новому"
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:40

  Flamingo написав:тарасов Если оформится первым января, то будет 4% годовых до конца года. Если же оформится 2м января - то будет по "новому"

Так він про це і питає: чи відкриє ТАСька вихідним днем або ж буде як у форумчанина з ПУМБою, що світила одну дату, а відкрила іншою. З одного боку, можна потренуватися на мін. сумі, з іншого - гарантію, що завтра це не переграють ніхто не дасть. Тут договір з ЕЦП не присилають (на скільки я знаю), тому потім нічого не доведеш.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 16:48

Re: ТАСКОМБАНК

Докладываю, позвонил на теплую линия, сказали, что если сегодня открою будет 4 проц. Так сложилось что по депо который закончился 29.12, деньги на карту упали сегодня, ну и сегодня открыл депозит, получилось под 4 проц., дальше посмотрим...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 18:42

  тарасов написав:Докладываю, позвонил на теплую линия, сказали, что если сегодня открою будет 4 проц. Так сложилось что по депо который закончился 29.12, деньги на карту упали сегодня, ну и сегодня открыл депозит, получилось под 4 проц., дальше посмотрим...

Повезло Вам. У мну долларовый закончился 30.12 до сих пор висит в депозитах. Интересно по какому принципу у Таси некоторые депо зачисляются в выходной, а другие наоборот? :shock:
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:01

Flamingo
у меня тоже 2 дня висело в депозитах, а сегодня с будуна зашел смотрю упали на карту, ну я и жахнул, сам удивляюсь, хотя перед новым годом звонили из банка и говорили, что деньги будут доступны аж 3 числа... :shock:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 19:39

Закончилось действие грн. Плативки. Как получить новую? Просто идти в отделение, можно в любое?
novichok
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