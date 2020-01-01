Flamingo написав:тарасов Если оформится первым января, то будет 4% годовых до конца года. Если же оформится 2м января - то будет по "новому"
Так він про це і питає: чи відкриє ТАСька вихідним днем або ж буде як у форумчанина з ПУМБою, що світила одну дату, а відкрила іншою. З одного боку, можна потренуватися на мін. сумі, з іншого - гарантію, що завтра це не переграють ніхто не дасть. Тут договір з ЕЦП не присилають (на скільки я знаю), тому потім нічого не доведеш.
Докладываю, позвонил на теплую линия, сказали, что если сегодня открою будет 4 проц. Так сложилось что по депо который закончился 29.12, деньги на карту упали сегодня, ну и сегодня открыл депозит, получилось под 4 проц., дальше посмотрим...
тарасов написав:Докладываю, позвонил на теплую линия, сказали, что если сегодня открою будет 4 проц. Так сложилось что по депо который закончился 29.12, деньги на карту упали сегодня, ну и сегодня открыл депозит, получилось под 4 проц., дальше посмотрим...
Повезло Вам. У мну долларовый закончился 30.12 до сих пор висит в депозитах. Интересно по какому принципу у Таси некоторые депо зачисляются в выходной, а другие наоборот?
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo у меня тоже 2 дня висело в депозитах, а сегодня с будуна зашел смотрю упали на карту, ну я и жахнул, сам удивляюсь, хотя перед новым годом звонили из банка и говорили, что деньги будут доступны аж 3 числа...