Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57

Lost написав: какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!? какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?

Таська сжигает все в 18-00 в первый рабочий день квартала. Как она посчитает этот день -то ли сегодня (для бсу официальный рабочий день, но без клиентов) то ли завтра (первый полноценный рабочий день бсу) - лично я не знаю. Запрос на вывод остатка не выведенного кэшбека прошлого квартала отправил вчера - по состоянию на сейчас болтается в обработке. Вангую что капнут на карту уже только завтра утром. На вашем месте я бы от греха тоже подал на вывод, а там смотрите сами