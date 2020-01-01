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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3131313231333134>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:03

  novichok написав:Закончилось действие грн. Плативки. Как получить новую? Просто идти в отделение, можно в любое?

Именную заказать на горячке или в тас2у
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 20:42

  novichok написав:Закончилось действие грн. Плативки. Как получить новую? Просто идти в отделение, можно в любое?

Для начала позвоните в свое отделение. С большой долей вероятности ваша пластинка уже там - ее Тася часто сама перевыпускает никак об этом не уведомляя.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:15

Re: ТАСКОМБАНК

какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:19

Re: ТАСКОМБАНК

интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:52

  Lost написав:интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?

Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:54

  Flamingo написав:
  Lost написав:интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?

Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!

А вдруг меньше 10 гривень начислится.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57

  Lost написав:какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?

Таська сжигает все в 18-00 в первый рабочий день квартала. Как она посчитает этот день -то ли сегодня (для бсу официальный рабочий день, но без клиентов) то ли завтра (первый полноценный рабочий день бсу) - лично я не знаю. Запрос на вывод остатка не выведенного кэшбека прошлого квартала отправил вчера - по состоянию на сейчас болтается в обработке. Вангую что капнут на карту уже только завтра утром. На вашем месте я бы от греха тоже подал на вывод, а там смотрите сами
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 09:58

  wig написав:
  Flamingo написав:
  Lost написав:интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?

Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!

А вдруг меньше 10 гривень начислится.
в смысле? Вывод же от 1 грн.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:09

Странно, но факт - у меня сегодня сумма бонусов немного увеличилась. Так что подожду ещё немного и подам на вывод.

Кстати, банк работает - уже суммы ОМП появились по кредиткам...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:13

  Flamingo написав:
  Lost написав:какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?

Таська сжигает все в 18-00 в первый рабочий день квартала. Как она посчитает этот день -то ли сегодня (для бсу официальный рабочий день, но без клиентов) то ли завтра (первый полноценный рабочий день бсу) - лично я не знаю. Запрос на вывод остатка не выведенного кэшбека прошлого квартала отправил вчера - по состоянию на сейчас болтается в обработке. Вангую что капнут на карту уже только завтра утром. На вашем месте я бы от греха тоже подал на вывод, а там смотрите сами

Flamingo, сам склоняюсь к Вашему варианту ;)
у меня остались остатки, которые хочу вывести, основное забрал еще в прошлом году.

Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!

здесь помнится есть один нюанс, хоть ограничений по количеству выводов и нет, да вот только вы не сможете создать новый запрос пока старый еще висит в обработке, например как у вас сейчас ;)
Lost
 
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