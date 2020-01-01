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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 січ, 2020 20:03
novichok написав:
Закончилось действие грн. Плативки. Как получить новую? Просто идти в отделение, можно в любое?
Именную заказать на горячке или в тас2у
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Додано: Сер 01 січ, 2020 20:42
novichok написав:
Закончилось действие грн. Плативки. Как получить новую? Просто идти в отделение, можно в любое?
Для начала позвоните в свое отделение. С большой долей вероятности ваша пластинка уже там - ее Тася часто сама перевыпускает никак об этом не уведомляя.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:15
какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?
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Lost
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:19
интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:52
Lost написав:
интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?
Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:54
Flamingo написав: Lost написав:
интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?
Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!
А вдруг меньше 10 гривень начислится.
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wig
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:57
Lost написав:
какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?
Таська сжигает все в 18-00 в первый рабочий день квартала. Как она посчитает этот день -то ли сегодня (для бсу официальный рабочий день, но без клиентов) то ли завтра (первый полноценный рабочий день бсу) - лично я не знаю. Запрос на вывод остатка не выведенного кэшбека прошлого квартала отправил вчера - по состоянию на сейчас болтается в обработке. Вангую что капнут на карту уже только завтра утром. На вашем месте я бы от греха тоже подал на вывод, а там смотрите сами
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 02 січ, 2020 09:58
wig написав: Flamingo написав: Lost написав:
интересно, сегодня после 21 еще что то может капнуть на бонусный счет?!? Или выводить сегодня и не ждать больше ничего?!? Коллеги, кто что думает?
Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!
А вдруг меньше 10 гривень начислится.
в смысле? Вывод же от 1 грн.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Чет 02 січ, 2020 10:09
Странно, но факт - у меня сегодня сумма бонусов немного увеличилась. Так что подожду ещё немного и подам на вывод.
Кстати, банк работает - уже суммы ОМП появились по кредиткам...
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Vorlon
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Додано: Чет 02 січ, 2020 10:13
Flamingo
Flamingo написав: Lost написав:
какие есть мнения, начисленные бонусы по Б5 сегодня лучше вывести сегодня или сегодня еще вывести не выйдет - а будут висеть в обработке? Может лучше еще подождать доначислений по другим операциям а выводить завтра?!? Когда Таська сжигает все?!?
Таська сжигает все в 18-00 в первый рабочий день квартала. Как она посчитает этот день -то ли сегодня (для бсу официальный рабочий день, но без клиентов) то ли завтра (первый полноценный рабочий день бсу) - лично я не знаю. Запрос на вывод остатка не выведенного кэшбека прошлого квартала отправил вчера - по состоянию на сейчас болтается в обработке. Вангую что капнут на карту уже только завтра утром. На вашем месте я бы от греха тоже подал на вывод, а там смотрите сами
, сам склоняюсь к Вашему варианту
у меня остались остатки, которые хочу вывести, основное забрал еще в прошлом году.
Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!
здесь помнится есть один нюанс, хоть ограничений по количеству выводов и нет, да вот только вы не сможете создать новый запрос пока старый еще висит в обработке, например как у вас сейчас
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Lost
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