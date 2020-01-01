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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3132313331343135>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:13

TASCOMBANK, а неужели трудно сделать шонить подобное в ТАС2Ю? :idea:
Зображення
Вот зачем эта постоянная игра в кошки-мышки?
У нас же в Неньке тотальная ЖиЖитализацЫя, а ваши программеры ну никак не жужжжат :(

И де Выписка в ИБ, скока лет ещё ждать то? Каповаи божатся, шо у них она есть и реализована, например, в Аккорде :evil:

ПС. Хочу заметить, шо щотчык выплат кэшбека уже считает КБ за январь, хотя еще не все бонусы выплачены и не сожЖжены за декабрь!! Т.е. реальная игра в кошки-мышки :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:16

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Кстати, банк работает - уже суммы ОМП появились по кредиткам...

Сегодня работают как бы все банки ;) - офи-раб-день. Ну и начислив ОМП, в то же время с общей суммой погашения до 27.01 чтобы оставаться в грейсе Тася пока не определилась
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:23

  Lost написав:
  Flamingo написав:Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!

здесь помнится есть один нюанс, хоть ограничений по количеству выводов и нет, да вот только вы не сможете создать новый запрос пока старый еще висит в обработке, например как у вас сейчас ;)

Ну давайте мыслить логически. Завтра 100% полноценный рабочий день. То есть посланный сегодня запрос - 100% завтра утром отоварится и вы сразу сможете подать новый, на то что возможно начислится после 21-00 сегодня. Теперь по поводу "сжигания". Если оно произойдет сегодня - то суммы начисленные после 21-00 не затронет, а не выведи вы то что начислено уже сейчас - то сегодня может сгореть. Потому как все еще не ясно какой Тася день посчитает первым рабочим днем квартала - официально рабочий 2 января (но без клиентов) или полноценно рабочий 3 января. Но подав запрос на вывод уже имеющегося кишмиша уже сегодня - ИМХО вы практически ничем не рискуете (ну разве что только если дата сжигания будет завтра, а Вам сегодня после 21-00 начислится сумма меньше 1 грн.)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:33

  Vorlon написав:Странно, но факт - у меня сегодня сумма бонусов немного увеличилась. Так что подожду ещё немного и подам на вывод.

Кстати, банк работает - уже суммы ОМП появились по кредиткам...

ОМП рисует заоблачную (видать, с учетом новогодних трат посчитало), а в грейсе - 0 грн.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:37

Re: ТАСКОМБАНК

А чего вообще не убрать этот цирк со сгоранием бонусов? В Вике же работает и нет проблем. А тут каждый квартал по несколько страниц гаданий и головной боли.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:45

  Славик написав:А чего вообще не убрать этот цирк со сгоранием бонусов? В Вике же работает и нет проблем. А тут каждый квартал по несколько страниц гаданий и головной боли.

У вики есть абонка, а у Б5 - нет, вот тася и пытается хоть так копеечку съэкономить ;)
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:48

Только что доначислили кэш за купленное в выходные.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:51

  wig написав:Только что доначислили кэш за купленное в выходные.

тоже жду еще немного, несколько покупок появилось, пусть еще капнет ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 10:53

  Lost написав:
  wig написав:Только что доначислили кэш за купленное в выходные.

тоже жду еще немного, несколько покупок появилось, пусть еще капнет ;)

А двойной акционный тоже сегодня ждать?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:25

  wig написав:Только что доначислили кэш за купленное в выходные.

Добрый день. А получилось его сейчас вывести на карту? Или только у меня пишет: "Не удалось выполнить операцию. Попробуйте позже." :(
madleeva-tn
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