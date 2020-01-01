Додано: Чет 02 січ, 2020 10:23

Lost написав: Flamingo написав: Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов! Что мешает вам вывести сейчас, а если что-то начислится после 21-00 то ещё и тогда? У таси нет ограничений по количеству выводов!

здесь помнится есть один нюанс, хоть ограничений по количеству выводов и нет, да вот только вы не сможете создать новый запрос пока старый еще висит в обработке, например как у вас сейчас здесь помнится есть один нюанс, хоть ограничений по количеству выводов и нет, да вот только вы не сможете создать новый запрос пока старый еще висит в обработке, например как у вас сейчас

Ну давайте мыслить логически. Завтра 100% полноценный рабочий день. То есть посланный сегодня запрос - 100% завтра утром отоварится и вы сразу сможете подать новый, на то что возможно начислится после 21-00 сегодня. Теперь по поводу "сжигания". Если оно произойдет сегодня - то суммы начисленные после 21-00 не затронет, а не выведи вы то что начислено уже сейчас - то сегодня может сгореть. Потому как все еще не ясно какой Тася день посчитает первым рабочим днем квартала - официально рабочий 2 января (но без клиентов) или полноценно рабочий 3 января. Но подав запрос на вывод уже имеющегося кишмиша уже сегодня - ИМХО вы практически ничем не рискуете (ну разве что только если дата сжигания будет завтра, а Вам сегодня после 21-00 начислится сумма меньше 1 грн.)