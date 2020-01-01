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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:32
Re: ТАСКОМБАНК
Караул, грабят!! Доначислили сегодня кешбек по Б5 и не дают вывести! Пишет: Не вдалося виконати операцію!
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:38
Можливо завтра роздупляться...сьогодні банки працюють без клієнтів.
А можливо...дійсно пограбують.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 11:41
Re: ТАСКОМБАНК
Срочно звоните Дашке Пироженке! Произошла чудовищная ошибка!
Додано: Чет 02 січ, 2020 11:48
Киньте номерок Дашулі.
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