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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:31

wig
До 15 января.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:32

Re: ТАСКОМБАНК

Караул, грабят!! Доначислили сегодня кешбек по Б5 и не дают вывести! Пишет: Не вдалося виконати операцію!
Ferlakur
 
Повідомлень: 3271
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Подякував: 197 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:34

Ferlakur
В мене теж не виводиться :(
madleeva-tn
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Повідомлень: 8
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:38

  Ferlakur написав:Караул, грабят!! Доначислили сегодня кешбек по Б5 и не дают вывести! Пишет: Не вдалося виконати операцію!

Можливо завтра роздупляться...сьогодні банки працюють без клієнтів. :)
А можливо...дійсно пограбують. :(
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Повідомлень: 31124
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Подякували: 1560 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:41

Re: ТАСКОМБАНК

Срочно звоните Дашке Пироженке! Произошла чудовищная ошибка! :x
Ferlakur
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 14.10.08
Подякував: 197 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:48

  Ferlakur написав:Срочно звоните Дашке Пироженке! Произошла чудовищная ошибка! :x

Киньте номерок Дашулі. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31124
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1560 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 11:50

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Vorlon
 
Повідомлень: 7648
З нами з: 14.06.13
Подякував: 378 раз.
Подякували: 768 раз.
 
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