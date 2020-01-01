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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 12:12
Квесторе_поверніться написав: tmp01 написав:
Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.
І вже в січні треба грошенята повертати взад?
Да, похоже на то ((
Сумму в грейсе еще не посчитали, посмотрим.
Но думаю - там будет все (
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:14
Квесторе_поверніться написав: tmp01 написав:
Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.
І вже в січні треба грошенята повертати взад?
Все по тому же сценарию как и в прошлом году, тогда также предновогодние операции провели последним банковским днем.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:22
tmp01 написав:
Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.
забавно. т.е. дата операции 31.12 а дата проводки 28.12 ???
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:25
Ура! Зависший кешбек провелся!))
Срочно выводите все, похоже что сегодня будет обнуление.
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Додано: Чет 02 січ, 2020 13:27
Всё, вывелся кешбек.
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