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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3133313431353136

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:12

  Квесторе_поверніться написав:
  tmp01 написав:Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.

І вже в січні треба грошенята повертати взад? :(

Да, похоже на то ((
Сумму в грейсе еще не посчитали, посмотрим.
Но думаю - там будет все (
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 12:26

  Lost написав:
  wig написав:Только что доначислили кэш за купленное в выходные.

тоже жду еще немного, несколько покупок появилось, пусть еще капнет ;)

вывел остатки бонусов и то что что накапало сегодня, насобиралось 29грн., теперь понаблюдаем как их Тася завтра проведет ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:14

  Квесторе_поверніться написав:
  tmp01 написав:Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.

І вже в січні треба грошенята повертати взад? :(


Все по тому же сценарию как и в прошлом году, тогда также предновогодние операции провели последним банковским днем.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:22

  tmp01 написав:Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.

забавно. т.е. дата операции 31.12 а дата проводки 28.12 ???
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:25

Ура! Зависший кешбек провелся!))
Срочно выводите все, похоже что сегодня будет обнуление.
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:27

Re: ТАСКОМБАНК

Всё, вывелся кешбек. Предыдущая заявка, которая висела в обработке, провелась, и остаток, который не давало сегодня вывести, вывелся мгновенно.
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 02 січ, 2020 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 13:28

  mephala написав:
  tmp01 написав:Все покупки за 31.12 провелись (стали на русском в t2u).
Сценарий прошлого года повторился.

забавно. т.е. дата операции 31.12 а дата проводки 28.12 ???

Тася еще и не так умеет :D
tmp01
 
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  #<1 ... 3133313431353136
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