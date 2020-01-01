|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 січ, 2020 16:40
Sirchyk
Бонуси не нараховуються Організатором за:
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 769 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:05
Faceless написав:
Все проверьте, если кто не вывел КБ, то поторопитесь, завтра вечером все сгорит
Що значить згорить?
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:09
Rebel написав: Faceless написав:
Все проверьте, если кто не вывел КБ, то поторопитесь, завтра вечером все сгорит
Що значить згорить?
Щоквартальне списання кешбеку, в перший робочий день кварталу - це вже досить давно
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 26200
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1135 раз.
- Подякували: 6157 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33
Vorlon написав:Sirchyk
Бонуси не нараховуються Організатором за:
- операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
- операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
Это по Б5
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4251
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 січ, 2020 17:44
вот интересно 1 ... 2 января тоже проведут 28 декабрём или же в январём)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3461
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 508 раз.
- Подякували: 338 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|