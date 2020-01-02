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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3134313531363137

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 16:40

Sirchyk
    Бонуси не нараховуються Організатором за:
  • операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
  • операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:05

  Faceless написав:Все проверьте, если кто не вывел КБ, то поторопитесь, завтра вечером все сгорит

Що значить згорить?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:09

Re: ТАСКОМБАНК

Rebel написав:
  Faceless написав:Все проверьте, если кто не вывел КБ, то поторопитесь, завтра вечером все сгорит

Що значить згорить?
Щоквартальне списання кешбеку, в перший робочий день кварталу - це вже досить давно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:33

  Vorlon написав:Sirchyk
    Бонуси не нараховуються Організатором за:
  • операціями по зняттю готівкових коштів в банкоматах або касі Організатора та інших банків, у тому числі у всіх точках, що зареєстровані з кодом MCC, що починається на цифру 6;
  • операціями по переказу коштів, придбанню електронних грошей (квазі-грошей), в тому числі, які здійсненні в точках продажу, що зареєстровані з кодом MCC 8999 та 4829.

Это по Б5
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 17:44

вот интересно 1 ... 2 января тоже проведут 28 декабрём или же в январём)))
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 19:09

Re: ТАСКОМБАНК

У кого пишет "сталася помилака" при выводе бонусов - то у вас не провелась предыдущая заявка. Не боитесь, завтра с утра можно подать - все пройдет норм. И до 18 часов смотреть может еще чегодокапнет - сразу выводить.
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 20:13

  ukrprom2014 написав:И до 18 часов смотреть может еще чегодокапнет - сразу выводить.

Усе, що могло ще капнути, капне сьогодні після 21-ї. Завтрашні нарахування будуть уже після ритуального спалення.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

Отмечает НГ Тася. В тас2ю светится сумма обязательного платежа, а сумма к погашению в грейсе-0.00.
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:17

  allaliu написав:Отмечает НГ Тася. В тас2ю светится сумма обязательного платежа, а сумма к погашению в грейсе-0.00.

Все правильно. Дозакривається минулий рік.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2020 21:31

  madleeva-tn написав:Добрый день. А получилось его сейчас вывести на карту? Или только у меня пишет: "Не удалось выполнить операцию. Попробуйте позже." :(

Це "фіча" мобільної аппки TAS2U. Причому при такій помилці сума кешбеку по-факту відображається невірно. Виріщується наступним чином: в мобільній апці явно розлогінюєтесь, потім знову залогінюєтесь. Після цього бачите актуальну суму на кешбечному рахунку і їх можна вивести без помилки.
she_ne_investor
 
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