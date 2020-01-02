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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:46
Квесторе_поверніться написав: allaliu написав:
Отмечает НГ Тася. В тас2ю светится сумма обязательного платежа, а сумма к погашению в грейсе-0.00.
Все правильно. Дозакривається минулий рік.
Сумма к погашению засветилась только сегодня. Я ж говорю-празднует Тася
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allaliu
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