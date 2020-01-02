Сумма к погашению засветилась только сегодня. Я ж говорю-празднует Тася
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:46
Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:57
Re: ТАСКОМБАНК
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