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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3135313631373138

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:46

  Квесторе_поверніться написав:
  allaliu написав:Отмечает НГ Тася. В тас2ю светится сумма обязательного платежа, а сумма к погашению в грейсе-0.00.

Все правильно. Дозакривається минулий рік.

Сумма к погашению засветилась только сегодня. Я ж говорю-празднует Тася :)
allaliu
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:57

Re: ТАСКОМБАНК

  allaliu написав:Я ж говорю-празднует Тася

Еще не до конца напраздновались )))
По евро-ощаднику прошла капитализация процентов, а по грн. и доллар - нет.
Чудеса... :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:08

  Vorlon написав:wig
До 15 января.


Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15

  Aps написав:Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?

Вот это самый главный и правильный вопрос!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:59

...

Народ, а как платят проценты по акционному депо? Тот что под 17,5...
логан1919
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:03

Re: ТАСКОМБАНК

  логан1919 написав:Народ, а как платят проценты по акционному депо? Тот что под 17,5...


Изюмительно платят , все как и обещано . 15-го и в последний рабочий день месяца.
28-го КАК РАЗ %% были кстати - "под елочку" . Зачетно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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