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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 09:46
Квесторе_поверніться написав: allaliu написав:
Отмечает НГ Тася. В тас2ю светится сумма обязательного платежа, а сумма к погашению в грейсе-0.00.
Все правильно. Дозакривається минулий рік.
Сумма к погашению засветилась только сегодня. Я ж говорю-празднует Тася
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allaliu
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 10:57
allaliu написав:
Я ж говорю-празднует Тася
Еще не до конца напраздновались )))
По евро-ощаднику прошла капитализация процентов, а по грн. и доллар - нет.
Чудеса...
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tmp01
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:08
Vorlon написав:wig
До 15 января.
Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?
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Aps
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 18:15
Вот это самый главный и правильный вопрос!
Aps написав:
Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?
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Vorlon
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 19:59
Народ, а как платят проценты по акционному депо? Тот что под 17,5...
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логан1919
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:03
логан1919 написав:
Народ, а как платят проценты по акционному депо? Тот что под 17,5...
Изюмительно платят , все как и обещано . 15-го и в последний рабочий день месяца.
28-го КАК РАЗ %% были кстати - "под елочку" . Зачетно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:54
Aps написав: Vorlon написав:wig
До 15 января.
Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?
Нову пропозицію чекати по подв.кешбеку згідно слів кц,поправилах теж
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tarasum
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:56
Goodman написав: логан1919 написав:
Народ, а как платят проценты по акционному депо? Тот что под 17,5...
Изюмительно платят , все как и обещано . 15-го и в последний рабочий день месяца.
28-го КАК РАЗ %% были кстати - "под елочку" . Зачетно.
ну с 8-ого будет на год бакс под "троечку %". Тут и у Пиреуса ставка упала(((
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:26
Оформляв сьогодні В5. Карту видали, сказали що інформація по ліміту має прийти в СМС. Але нічого не прийшло. В TAS2U все по 0. Це значить що не дали ліміту чи в будь-якому випадку має прийти повідомлення?
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Sirchyk
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:33
tarasum написав:Нову пропозицію чекати по подв.кешбеку згідно слів кц,поправилах теж
Слова КЦ то обычно просто слова. )
А что в правилах на данную мысль натолкнуло?
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Aps
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