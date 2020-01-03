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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:35
Sirchyk написав:
Оформляв сьогодні В5. Карту видали, сказали що інформація по ліміту має прийти в СМС. Але нічого не прийшло. В TAS2U все по 0. Це значить що не дали ліміту чи в будь-якому випадку має прийти повідомлення?
Ждите, в течении первого рабочего дня будет смс.
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