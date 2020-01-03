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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3136313731383139

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 193
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 22:35

  Sirchyk написав:Оформляв сьогодні В5. Карту видали, сказали що інформація по ліміту має прийти в СМС. Але нічого не прийшло. В TAS2U все по 0. Це значить що не дали ліміту чи в будь-якому випадку має прийти повідомлення?

Ждите, в течении первого рабочего дня будет смс.
novichok
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Повідомлень: 2041
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  #<1 ... 3136313731383139
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