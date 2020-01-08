gun написав:А вот интересно, сегодня (26.12.19) в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке:
Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором №601/40....
. Выскочило:
Переказ коштів через банкомат/термінал TE0721/31000721 01032, m. Kyiv, vul. S. Petliury, 30,KYI
Соответственно с дебетного счета списало, на кредитном до сих пор - нет. Пришлось другой картой расчитываться. Хорошо я раньше долг загасил. Но стоит ли волноваться или такое сообщение тоже нормально и деньги появятся хоть и с задержкой? У кого то такое сообщение выскакивало?
Поволноваться таки пришлось. После обращения на горячую линию и создания заявки, деньги сегодня вернулись. Возможно, если бы не праздники - деньги вернулись быстрее. Не знаю как бы решался вопрос если бы не загасил долг накануне. Так что если текст в выписке не стандартный, лучше сразу теребить ГЛ.
gun написав:А вот интересно, сегодня (26.12.19) в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке: Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором №601/40..... Выскочило: Переказ коштів через банкомат/термінал TE0721/31000721 01032, m. Kyiv, vul. S. Petliury, 30,KYI Хорошо я раньше долг загасил. Так что если текст в выписке не стандартный, лучше сразу теребить ГЛ.
А вы не думали, что может как раз потому что вы долг загасили раньше - операция прошла по другому пути - ведь погашать задолженность то невозможно (ее нет), а значит это просто пополнение карточного счета.
Для подтверждения происхождения средств депо-договор не годится. Ну разве шо мона так подтвердить доХод от выплаченых %% по этому договору. Банкам нужно подтверждение ПЕРВИЧНОГО происхождения средств. Например, это может быть з/п(налоговая дек-я), наследство, выплаты от ФГВФЛ. Подробнее см. на Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А если вкладываемые, скажем, 150 тыс. грн. - это все накопленные проценты за 10-15 лет депозитов, то надо с чемоданом квитанций приходить?
Для подтверждения происхождения средств депо-договор не годится. Ну разве шо мона так подтвердить доХод от выплаченых %% по этому договору. Банкам нужно подтверждение ПЕРВИЧНОГО происхождения средств. Например, это может быть з/п(налоговая дек-я), наследство, выплаты от ФГВФЛ. Подробнее см. на Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
А если вкладываемые, скажем, 150 тыс. грн. - это все накопленные проценты за 10-15 лет депозитов, то надо с чемоданом квитанций приходить?
Ну даа Хотяяя, мона в налоговую подать декларашку, де указать руцями и в т.ч. все полученные %% по депо (пассивный доход). А т.к. с них сами банки уже заплатили налог, то вам ничо доплачивать не нуна. Только налоговая должна проверить все эти поступления и удержания... она это долго может делать Зато у вас ксива будет на текущий год
Slx написав:А вы не думали, что может как раз потому что вы долг загасили раньше - операция прошла по другому пути - ведь погашать задолженность то невозможно (ее нет), а значит это просто пополнение карточного счета.
Нет. В декабре погашается задолженность за ноябрь. В декабре уже новой задолженности набежало, которую можно было и не погашать, но на нужную оплату не хватало остатка лимита.
sens написав:Добрый ! Как с плативки перевести на уикендкарту ? в тас2ю депозит не дает открыть , это нормально ?
Вопрос сам отпал,в связи с условиями в банке на текущий момент
З Комси геть з їх 14%...хто не має 19%.
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