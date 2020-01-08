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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3140314131423143

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 15:39

  gun написав:А вот интересно, сегодня (26.12.19) в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке:
Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором №601/40....
.
Выскочило:
Переказ коштів через банкомат/термінал TE0721/31000721 01032, m. Kyiv, vul. S. Petliury, 30,KYI

Соответственно с дебетного счета списало, на кредитном до сих пор - нет. Пришлось другой картой расчитываться. Хорошо я раньше долг загасил.
Но стоит ли волноваться или такое сообщение тоже нормально и деньги появятся хоть и с задержкой? У кого то такое сообщение выскакивало?

Поволноваться таки пришлось. После обращения на горячую линию и создания заявки, деньги сегодня вернулись. Возможно, если бы не праздники - деньги вернулись быстрее. Не знаю как бы решался вопрос если бы не загасил долг накануне. Так что если текст в выписке не стандартный, лучше сразу теребить ГЛ.
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:13

  gun написав:А вот интересно, сегодня (26.12.19) в мобильном приложении, через пимбу "Погасить кредит", перебрасывал с дебетного Вики на кредитный. И вместо стандартного сообщения в выписке:
Перерахування коштiв на погашення заборгованостi за кредитним договором №601/40.....
Выскочило:
Переказ коштів через банкомат/термінал TE0721/31000721 01032, m. Kyiv, vul. S. Petliury, 30,KYI
Хорошо я раньше долг загасил.
Так что если текст в выписке не стандартный, лучше сразу теребить ГЛ.

А вы не думали, что может как раз потому что вы долг загасили раньше - операция прошла по другому пути - ведь погашать задолженность то невозможно (ее нет), а значит это просто пополнение карточного счета.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:47

  clientage написав:
  1finanсier написав:доками про походження коштів

Для подтверждения происхождения средств депо-договор не годится. Ну разве шо мона так подтвердить доХод от выплаченых %% по этому договору.
Банкам нужно подтверждение ПЕРВИЧНОГО происхождения средств. Например, это может быть з/п(налоговая дек-я), наследство, выплаты от ФГВФЛ. Подробнее см. на Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А если вкладываемые, скажем, 150 тыс. грн. - это все накопленные проценты за 10-15 лет депозитов, то надо с чемоданом квитанций приходить? :shock:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 16:51

  candidat написав:
  clientage написав:
  1finanсier написав:доками про походження коштів

Для подтверждения происхождения средств депо-договор не годится. Ну разве шо мона так подтвердить доХод от выплаченых %% по этому договору.
Банкам нужно подтверждение ПЕРВИЧНОГО происхождения средств. Например, это может быть з/п(налоговая дек-я), наследство, выплаты от ФГВФЛ. Подробнее см. на Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А если вкладываемые, скажем, 150 тыс. грн. - это все накопленные проценты за 10-15 лет депозитов, то надо с чемоданом квитанций приходить? :shock:

Ну даа :)
Хотяяя, мона в налоговую подать декларашку, де указать руцями и в т.ч. все полученные %% по депо (пассивный доход). А т.к. с них сами банки уже заплатили налог, то вам ничо доплачивать не нуна. Только налоговая должна проверить все эти поступления и удержания... она это долго может делать :) Зато у вас ксива будет на текущий год :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 17:03

  Slx написав:А вы не думали, что может как раз потому что вы долг загасили раньше - операция прошла по другому пути - ведь погашать задолженность то невозможно (ее нет), а значит это просто пополнение карточного счета.

Нет. В декабре погашается задолженность за ноябрь. В декабре уже новой задолженности набежало, которую можно было и не погашать, но на нужную оплату не хватало остатка лимита.
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:10

  sens написав:Добрый ! Как с плативки перевести на уикендкарту ? в тас2ю депозит не дает открыть , это нормально ?

Вопрос сам отпал,в связи с условиями в банке на текущий момент
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 18:27

  sens написав:
  sens написав:Добрый ! Как с плативки перевести на уикендкарту ? в тас2ю депозит не дает открыть , это нормально ?

Вопрос сам отпал,в связи с условиями в банке на текущий момент

З Комси геть з їх 14%...хто не має 19%. :)
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