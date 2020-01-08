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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 08 січ, 2020 20:43
zuker1111 написав: clientage написав:
Хотяяя, мона в налоговую подать декларашку, де указать руцями и в т.ч. все полученные %% по депо (пассивный доход). А т.к. с них сами банки уже заплатили налог, то вам ничо доплачивать не нуна. Только налоговая должна проверить все эти поступления и удержания... она это долго может делать
Зато у вас ксива будет на текущий год
За 15 лет % разве можно указать в одной декларации за 2019 год?
Нет. Ток за прошлый. Вообщем банки по серьёзному не хотят рассматривать депо договора под финмон. Эт больше для отмазки подходит (
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:49
clientage написав: zuker1111 написав: clientage написав:
Хотяяя, мона в налоговую подать декларашку, де указать руцями и в т.ч. все полученные %% по депо (пассивный доход). А т.к. с них сами банки уже заплатили налог, то вам ничо доплачивать не нуна. Только налоговая должна проверить все эти поступления и удержания... она это долго может делать
Зато у вас ксива будет на текущий год
За 15 лет % разве можно указать в одной декларации за 2019 год?
Нет. Ток за прошлый. Вообщем банки по серьёзному не хотят рассматривать депо договора под финмон. Эт больше для отмазки подходит (
А ворушилинские бамажки аж бегом принимают)
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guntherhouse777
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Додано: Сер 08 січ, 2020 22:52
д
[/quote]
За 15 лет % разве можно указать в одной декларации за 2019 год?[/quote]Нет. Ток за прошлый. Вообщем банки по серьёзному не хотят рассматривать депо договора под финмон. Эт больше для отмазки подходит ([/quote]
А ворушилинские бамажки аж бегом принимают)[/quote]
ну дик 1 раз прийняли і згоріло
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greenozon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 08:18
Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.
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_PORT_UA
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Додано: Чет 09 січ, 2020 09:30
_PORT_UA написав:
Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.
Начисляют, по операциям за 6.01 включительно уже начислен.
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sauvignon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 10:29
sauvignon написав: _PORT_UA написав:
Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.
Начисляют, по операциям за 6.01 включительно уже начислен.
Не совсем: по Б5 всё начислено, а по Пудре - ничего! А там 8 операций у меня было со 2 по 5 января, почти все крупные. Проведены конечно
У кого ещё такая беда?
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Vorlon
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Додано: Чет 09 січ, 2020 11:05
Подскажите плиз , прямой счет 2909... который , для погашения Вики можно использовать ,как посмотреть полностью с IBAN ? не могу найти и вспомнить,где смотреть...
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lincoln2
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