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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3141314231433144

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:43

  zuker1111 написав:
  clientage написав:Хотяяя, мона в налоговую подать декларашку, де указать руцями и в т.ч. все полученные %% по депо (пассивный доход). А т.к. с них сами банки уже заплатили налог, то вам ничо доплачивать не нуна. Только налоговая должна проверить все эти поступления и удержания... она это долго может делать :) Зато у вас ксива будет на текущий год :idea:

За 15 лет % разве можно указать в одной декларации за 2019 год?
Нет. Ток за прошлый. Вообщем банки по серьёзному не хотят рассматривать депо договора под финмон. Эт больше для отмазки подходит (
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:49

  clientage написав:
  zuker1111 написав:
  clientage написав:Хотяяя, мона в налоговую подать декларашку, де указать руцями и в т.ч. все полученные %% по депо (пассивный доход). А т.к. с них сами банки уже заплатили налог, то вам ничо доплачивать не нуна. Только налоговая должна проверить все эти поступления и удержания... она это долго может делать :) Зато у вас ксива будет на текущий год :idea:

За 15 лет % разве можно указать в одной декларации за 2019 год?
Нет. Ток за прошлый. Вообщем банки по серьёзному не хотят рассматривать депо договора под финмон. Эт больше для отмазки подходит (

А ворушилинские бамажки аж бегом принимают)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 22:52

д :idea:[/quote]
За 15 лет % разве можно указать в одной декларации за 2019 год?[/quote]Нет. Ток за прошлый. Вообщем банки по серьёзному не хотят рассматривать депо договора под финмон. Эт больше для отмазки подходит ([/quote]
А ворушилинские бамажки аж бегом принимают)[/quote]

ну дик 1 раз прийняли і згоріло
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 08:18

Re: ТАСКОМБАНК

Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 09:30

  _PORT_UA написав:Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.

Начисляют, по операциям за 6.01 включительно уже начислен.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 10:29

  sauvignon написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.

Начисляют, по операциям за 6.01 включительно уже начислен.

Не совсем: по Б5 всё начислено, а по Пудре - ничего! А там 8 операций у меня было со 2 по 5 января, почти все крупные. Проведены конечно :(

У кого ещё такая беда?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 11:05

Подскажите плиз , прямой счет 2909... который , для погашения Вики можно использовать ,как посмотреть полностью с IBAN ? не могу найти и вспомнить,где смотреть...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:28

  Vorlon написав:
  sauvignon написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. А как с начислением кешбека? Начисляют? После 3.01 ничего не зачислено,хотя операции проведены вроде как.

Начисляют, по операциям за 6.01 включительно уже начислен.

Не совсем: по Б5 всё начислено, а по Пудре - ничего! А там 8 операций у меня было со 2 по 5 января, почти все крупные. Проведены конечно :(

У кого ещё такая беда?


Да, по Б5 последнее начисление за покупку 30.12 (причем реально КБ удалось вывести уже 2.01, а операция "Нарахування бонусів..." появилась задним числом 3.01 - она в выписке стоит позже, чем соответствующая "Сплата винагороди". Но по следующим операциям (все уже проведено за 31.12-06.01) пока ничего не начислено. Лимит 777грн не превышен. Подожду сегодняшнего вечера, может не успевает их скрипт все накопившееся обработать...
wildlynx
 
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