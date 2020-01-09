|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:06
guntherhouse777 написав:
Целый день не подтягиваются шаблоны оплат в тас2ю.
Каждый месяц так. После 15~го раздупляет.
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 899
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 09 січ, 2020 22:37
Пришли вечером все недостающие бонусы
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7690
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 379 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему