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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:06
guntherhouse777 написав:
Целый день не подтягиваются шаблоны оплат в тас2ю.
Каждый месяц так. После 15~го раздупляет.
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Додано: Чет 09 січ, 2020 22:37
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:44
Vorlon написав:
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Это по акции которая с двойным кешбеком?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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klyde
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:12
klyde
Нет - за обычные покупки в этом году.
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