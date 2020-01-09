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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:06

  guntherhouse777 написав:Целый день не подтягиваются шаблоны оплат в тас2ю.

Каждый месяц так. После 15~го раздупляет.
mihasik
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Повідомлень: 900
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:37

Пришли вечером все недостающие бонусы 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 7692
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 774 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:44

  Vorlon написав:Пришли вечером все недостающие бонусы 8)

Это по акции которая с двойным кешбеком?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлень: 136
З нами з: 15.12.11
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:12

klyde
Нет - за обычные покупки в этом году.
Vorlon
 
Повідомлень: 7692
З нами з: 14.06.13
Подякував: 379 раз.
Подякували: 774 раз.
 
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  #<1 ... 3142314331443145
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