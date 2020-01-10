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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 18:06

  guntherhouse777 написав:Целый день не подтягиваются шаблоны оплат в тас2ю.

Каждый месяц так. После 15~го раздупляет.
mihasik
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Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 22:37

Пришли вечером все недостающие бонусы 8)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:44

  Vorlon написав:Пришли вечером все недостающие бонусы 8)

Это по акции которая с двойным кешбеком?
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлень: 136
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 13:12

klyde
Нет - за обычные покупки в этом году.
Vorlon
 
Повідомлень: 7695
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Подякував: 379 раз.
Подякували: 775 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:28

Моб. приложение

Кто-то подтвердит регрессию последних версий моб. приложения - убрали возможность сохранения pdf квитанций (коммуналка), оставили только в Веб-версии?
Slx
 
Повідомлень: 413
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Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 10:45

Re: ТАСКОМБАНК

Коллеги, подскажите, в связи со скурвливанием Ощадного, какие имеются на сегодня самые щедрые аналоги с не худшим функционалом?
ukrprom2014
 
Повідомлень: 387
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:00

  ukrprom2014 написав:Коллеги, подскажите, в связи со скурвливанием Ощадного, какие имеются на сегодня самые щедрые аналоги с не худшим функционалом?

Ну наверное пумбовский вильный (желательно открытый до 2 декабря - тогда будет 12% на остаток, если открывать сейчас то только 10). Правда там вход и выход только через карту всеКарта и местную аппликуху. У карты не самые высокие лимиты на выход, но если обороты до 15к в день - то вообще никаких особо неудобств. Разве что периодически списывают якобы за овер, которого при условии использования их аппликухи не может быть в принципе, но по заявке в течении 1-2 дня все возвращают.
Ну и + варианты с довольно высокими % на остаток по картам - В+ от Шарика, дебетовая КоКо от Скунса.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:03

ukrprom2014
Дебетка КоКо від Форварда
15% на залишок (від 1000 грн на рахунку)
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/
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greenozon
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Повідомлень: 7121
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:09

  greenozon написав:ukrprom2014
Дебетка КоКо від Форварда
15% на залишок (від 1000 грн на рахунку)
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/


от 100 грн на счету
Setta
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