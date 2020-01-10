Каждый месяц так. После 15~го раздупляет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 09 січ, 2020 18:06
Додано: П'ят 10 січ, 2020 11:44
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 10 січ, 2020 14:28
Моб. приложение
Кто-то подтвердит регрессию последних версий моб. приложения - убрали возможность сохранения pdf квитанций (коммуналка), оставили только в Веб-версии?
Додано: Суб 11 січ, 2020 10:45
Re: ТАСКОМБАНК
Коллеги, подскажите, в связи со скурвливанием Ощадного, какие имеются на сегодня самые щедрые аналоги с не худшим функционалом?
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:00
Ну наверное пумбовский вильный (желательно открытый до 2 декабря - тогда будет 12% на остаток, если открывать сейчас то только 10). Правда там вход и выход только через карту всеКарта и местную аппликуху. У карты не самые высокие лимиты на выход, но если обороты до 15к в день - то вообще никаких особо неудобств. Разве что периодически списывают якобы за овер, которого при условии использования их аппликухи не может быть в принципе, но по заявке в течении 1-2 дня все возвращают.
Ну и + варианты с довольно высокими % на остаток по картам - В+ от Шарика, дебетовая КоКо от Скунса.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:03
ukrprom2014
Дебетка КоКо від Форварда
15% на залишок (від 1000 грн на рахунку)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:09
от 100 грн на счету
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