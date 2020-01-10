Додано: Суб 11 січ, 2020 12:02

Напомните пожалуйста, по двойному кешбеку, необходимо потратить кредлимит в январе который указан в смс, включая имеющий кредлимит или новый? Необходимо ли карту выводить в 0 и заново тратить кредлимит?

Если по смс необходимо 3000, а уже есть 2500 за декабрь, сколько нужно потратить, 500 или 3000?

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