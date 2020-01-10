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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 11:29
А реально отказаться от страховок по коко дебетвой и кредитной?
КБ сам падает, как у викенда или вручную віводить, как у Б5?
Когда-то было такое у Форварда, что снятие без комиссии, но блокировалась сумма на карте, около 10%, теперь такого нет?
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Amid
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:43
Amid написав:
А реально отказаться от страховок по коко дебетвой и кредитной?
По дебетной еще надо постараться чтобы ее подключили. Обычно ее никому не предлагают. Разве что в самых "отбитых" отделениях. По кредиткам вроде тоже народ отказывался (сам еще только собираюсь оформить)
Amid написав:
КБ сам падает, как у викенда или вручную віводить, как у Б5?
Сам - 8го числа (ну или после 8го если 8е выходной)
Amid написав:
Когда-то было такое у Форварда, что снятие без комиссии, но блокировалась сумма на карте, около 10%, теперь такого нет?
По дебетке КоКо ничего подобного за месяц использования не замечал
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
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Flamingo
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Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54
Vorlon написав:
Вот это самый главный и правильный вопрос!
Aps написав:
Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?
Прислали новое задание для квеста. )
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:02
Напомните пожалуйста, по двойному кешбеку, необходимо потратить кредлимит в январе который указан в смс, включая имеющий кредлимит или новый? Необходимо ли карту выводить в 0 и заново тратить кредлимит?
Если по смс необходимо 3000, а уже есть 2500 за декабрь, сколько нужно потратить, 500 или 3000?
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anis
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:28
anis написав:
Напомните пожалуйста, по двойному кешбеку, необходимо потратить кредлимит в январе который указан в смс, включая имеющий кредлимит или новый? Необходимо ли карту выводить в 0 и заново тратить кредлимит?
Если по смс необходимо 3000, а уже есть 2500 за декабрь, сколько нужно потратить, 500 или 3000?
Как бы 500 до погашения трат декабря.
Но после 15-го может и поменяется виденье.
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Додано: Суб 11 січ, 2020 12:40
А что 15 произойдет?
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anis
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