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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3143314431453146

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:29

  greenozon написав:ukrprom2014
Дебетка КоКо від Форварда
15% на залишок (від 1000 грн на рахунку)
https://www.forward-bank.com/cards/koko-debit/


А реально отказаться от страховок по коко дебетвой и кредитной?
КБ сам падает, как у викенда или вручную віводить, как у Б5?
Когда-то было такое у Форварда, что снятие без комиссии, но блокировалась сумма на карте, около 10%, теперь такого нет?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:43

Re: ТАСКОМБАНК

  Amid написав:А реально отказаться от страховок по коко дебетвой и кредитной?

По дебетной еще надо постараться чтобы ее подключили. Обычно ее никому не предлагают. Разве что в самых "отбитых" отделениях. По кредиткам вроде тоже народ отказывался (сам еще только собираюсь оформить)
  Amid написав:КБ сам падает, как у викенда или вручную віводить, как у Б5?

Сам - 8го числа (ну или после 8го если 8е выходной)
  Amid написав:Когда-то было такое у Форварда, что снятие без комиссии, но блокировалась сумма на карте, около 10%, теперь такого нет?

По дебетке КоКо ничего подобного за месяц использования не замечал
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 11:54

  Vorlon написав:
  Aps написав:Интересно а тот который до 15 февраля выплатят.
Надо ждать новое предложение или первое двухмесячным абониментом было?

Вот это самый главный и правильный вопрос!


Прислали новое задание для квеста. )
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:02

Re: ТАСКОМБАНК

Напомните пожалуйста, по двойному кешбеку, необходимо потратить кредлимит в январе который указан в смс, включая имеющий кредлимит или новый? Необходимо ли карту выводить в 0 и заново тратить кредлимит?
Если по смс необходимо 3000, а уже есть 2500 за декабрь, сколько нужно потратить, 500 или 3000?
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anis
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:28

  anis написав:Напомните пожалуйста, по двойному кешбеку, необходимо потратить кредлимит в январе который указан в смс, включая имеющий кредлимит или новый? Необходимо ли карту выводить в 0 и заново тратить кредлимит?
Если по смс необходимо 3000, а уже есть 2500 за декабрь, сколько нужно потратить, 500 или 3000?


Как бы 500 до погашения трат декабря.
Но после 15-го может и поменяется виденье.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 12:40

Re: ТАСКОМБАНК

А что 15 произойдет?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
anis
 
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