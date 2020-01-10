Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:02
Блин, а меня Тася прокатила с квестом
Вам уже второй месяц подряд присылают?
Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12
curiousobro
Как раз нет. Пока только в декабре. У меня и так лимит бонусов января почти выбран, а ещё должен получить 777 грн. за декабрь. Так что мне вторая часть акции не очень и нужна, ибо непонятно когда те бонусы смог бы вывести с учётом предстоящих трат до конца квартала...
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:50
Re: ТАСКОМБАНК
А если не пришло смс, но есть Б5 с лимитом то в пролете?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 11 січ, 2020 15:54
Додано: Суб 11 січ, 2020 16:50
Две Б5 можно получить? Есть одна с кред лимитом, надо вторая без лимита.
Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07
Re: ТАСКОМБАНК
Можно
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