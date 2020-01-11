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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50
Hack-Stock написав:
вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека
Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.
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Vorlon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:02
Vorlon написав: Hack-Stock написав:
вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека
Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.
Блин, а меня Тася прокатила с квестом
Вам уже второй месяц подряд присылают?
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curiousobro
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Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12
curiousobro
Как раз нет. Пока только в декабре. У меня и так лимит бонусов января почти выбран, а ещё должен получить 777 грн. за декабрь. Так что мне вторая часть акции не очень и нужна, ибо непонятно когда те бонусы смог бы вывести с учётом предстоящих трат до конца квартала...
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Vorlon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:50
А если не пришло смс, но есть Б5 с лимитом то в пролете?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Суб 11 січ, 2020 15:54
DENVER_S написав:
А если не пришло смс, но есть Б5 с лимитом то в пролете?
Ага.
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Vorlon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 16:50
Две Б5 можно получить? Есть одна с кред лимитом, надо вторая без лимита.
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novichok
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Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07
novichok написав:Две Б5 можно получить? Есть одна с кред лимитом, надо вторая без лимита.
Можно
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Chicheva
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:24
Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?
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gun
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:25
gun написав:
Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?
Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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- Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 11 січ, 2020 19:27
gun написав:
Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?
Таких тарифов давно уже нет.
Где смотрите?
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curiousobro
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