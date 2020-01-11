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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3145314631473148>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 13:50

  Hack-Stock написав:вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека

Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:02

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека

Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.

Блин, а меня Тася прокатила с квестом :(
Вам уже второй месяц подряд присылают?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 14:12

curiousobro
Как раз нет. Пока только в декабре. У меня и так лимит бонусов января почти выбран, а ещё должен получить 777 грн. за декабрь. Так что мне вторая часть акции не очень и нужна, ибо непонятно когда те бонусы смог бы вывести с учётом предстоящих трат до конца квартала...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:50

Re: ТАСКОМБАНК

А если не пришло смс, но есть Б5 с лимитом то в пролете?
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 15:54

  DENVER_S написав:А если не пришло смс, но есть Б5 с лимитом то в пролете?

Ага.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 16:50

Две Б5 можно получить? Есть одна с кред лимитом, надо вторая без лимита.
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 17:07

Re: ТАСКОМБАНК

novichok написав:Две Б5 можно получить? Есть одна с кред лимитом, надо вторая без лимита.
Можно
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:24

Re: ТАСКОМБАНК

Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?
gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:25

  gun написав:Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?

Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:27

  gun написав:Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?

Таких тарифов давно уже нет.
Где смотрите?
curiousobro
 
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