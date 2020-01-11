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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54
Re: ТАСКОМБАНК
А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14
зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
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