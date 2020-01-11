ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54
А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14
Vorlon написав: Hack-Stock написав:
вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека
Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.
зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Hack-Stock
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
Hack-Stock написав:
зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Немного не так - с прошлого года вывести больше уже можно - правда в счет лимита следующего квартала.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Flamingo
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:36
clientage написав:
Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?
На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?
gun
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Додано: Суб 11 січ, 2020 20:54
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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2
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:58
Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.
curiousobro
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Додано: Суб 11 січ, 2020 21:07
DENVER_S написав:
А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к
Указанная в СМС сумма лимита должна быть проведена по счёту сколь угодным количеством операций. То есть нужно выбрать указанный лимит и дождаться его проводки по счёту.
Vorlon
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Додано: Суб 11 січ, 2020 21:09
curiousobro написав:
Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.
Так там же лежит документ и по Б5, про то, что можно делать со своими в ТАС2У нет упоминаний (в отличии от кредитных). Как начинаешь читать тарифы, так с реальностью почти нет связи и думаешь - кто кого дурит.
Интересно, а по поводу 5грн. за перевод в ТАС2У до 10000 по реквизитам (и сколько раз в день?) данные тоже устаревшие?
gun
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