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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3145314631473148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека

Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.

зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Немного не так - с прошлого года вывести больше уже можно - правда в счет лимита следующего квартала.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:36

  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?
gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:54

  gun написав:
  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?

Отут поройтесь
например Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U»
Правда там же лежит и ваш Тарифи пакету послуг «Weekend Card» Введено в дію з 01.03.2019 року. Но Тасе, думаю, пофиг :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:58

  gun написав:
  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?

Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:07

  DENVER_S написав:А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к

Указанная в СМС сумма лимита должна быть проведена по счёту сколь угодным количеством операций. То есть нужно выбрать указанный лимит и дождаться его проводки по счёту.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:09

  curiousobro написав:
  gun написав:
  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?

Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.

Так там же лежит документ и по Б5, про то, что можно делать со своими в ТАС2У нет упоминаний (в отличии от кредитных). Как начинаешь читать тарифы, так с реальностью почти нет связи и думаешь - кто кого дурит.
Интересно, а по поводу 5грн. за перевод в ТАС2У до 10000 по реквизитам (и сколько раз в день?) данные тоже устаревшие?
gun
 
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