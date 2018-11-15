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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54
Re: ТАСКОМБАНК
А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14
зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35
Re: ТАСКОМБАНК
Немного не так - с прошлого года вывести больше уже можно - правда в счет лимита следующего квартала.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина.
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:36
На сайте Таси:
отправило сюда (п.4.11.3.):
Сам удивился. А правильная ссылка где?
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:54
Отут поройтесь
например
Правда там же лежит и ваш
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 11 січ, 2020 20:58
Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:07
Додано: Суб 11 січ, 2020 21:09
Так там же лежит документ и по Б5, про то, что можно делать со своими в ТАС2У нет упоминаний (в отличии от кредитных). Как начинаешь читать тарифы, так с реальностью почти нет связи и думаешь - кто кого дурит.
Интересно, а по поводу 5грн. за перевод в ТАС2У до 10000 по реквизитам (и сколько раз в день?) данные тоже устаревшие?
Додано: Нед 12 січ, 2020 00:51
Re: ТАСКОМБАНК
Интересно это у всех тас в убки рисует (25000грн потреб кредита) по викенде с лимитом в 1500грн:
3. Информация по договору (ххх/ххххх-WC-ххх)
Тип кредита Потребительский кредит (товары в кредит)
Дата выдачи кредита 15.11.2018
Сумма кредита 25000.00
Текущая задолженность 0.00
Текущая просроченная задолженность 0.00
Валюта UAH
Срок кредита до 14.11.2020
Кредит закрыт? открыт
Дата обновления 08.01.2020
Вид обеспечения Без обеспечения (бланковые)
Стоимость обеспечения в базовой валюте NA
Донор информации ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 12 січ, 2020 07:59
то комиссия сервиса ТАС2У
просто юзать можно другой сервис)
например некс24)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
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