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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3145314631473148

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 19:54

Re: ТАСКОМБАНК

А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:14

  Vorlon написав:
  Hack-Stock написав:вот только раз в квартал всё сгорает на счету кешбека

Не совсем так. Теперь можно зарабатывать авансом... И выводить сразу в начале каждого следующего месяца. С надеждой догнать в месяц малых трат.

зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:35

Re: ТАСКОМБАНК

  Hack-Stock написав:зарабатывать авансом можно было всегда, вот только вывести больше чем 777*3 за квартал не получится, всё что выше сгорит.
Немного не так - с прошлого года вывести больше уже можно - правда в счет лимита следующего квартала.
Фламинго приобретает свой розовый цвет по причине того, что его рацион состоит в основном из розовых креветок, которые содержат много каротина. :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:36

  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?
gun
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:54

  gun написав:
  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?

Отут поройтесь
например Тарифи на послуги, що надаються в рамках сервісу «Інтернет-банкінг TAS2U»
Правда там же лежит и ваш Тарифи пакету послуг «Weekend Card» Введено в дію з 01.03.2019 року. Но Тасе, думаю, пофиг :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 20:58

  gun написав:
  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?

Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:07

  DENVER_S написав:А сумма указанная в смс на двойной это за месяц или разовая покупка? У меня допустим от 10к

Указанная в СМС сумма лимита должна быть проведена по счёту сколь угодным количеством операций. То есть нужно выбрать указанный лимит и дождаться его проводки по счёту.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2020 21:09

  curiousobro написав:
  gun написав:
  clientage написав:Комисс будет указана в ТАС2Ю ДО подТверждения перевода. Пробуйте
Какие Тарифы то смотрите, какой пункт?

На сайте Таси:
https://tascombank.ua/docs
отправило сюда (п.4.11.3.):
https://tascombank.ua/files/_dod_2weekend.pdf
Сам удивился. А правильная ссылка где?

Видимо из-за закрытости пакета доки не обновляют. С сентября ввели мзду за перечисления на чужие карты и на свои тоже с других банков.

Так там же лежит документ и по Б5, про то, что можно делать со своими в ТАС2У нет упоминаний (в отличии от кредитных). Как начинаешь читать тарифы, так с реальностью почти нет связи и думаешь - кто кого дурит.
Интересно, а по поводу 5грн. за перевод в ТАС2У до 10000 по реквизитам (и сколько раз в день?) данные тоже устаревшие?
gun
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 00:51

Re: ТАСКОМБАНК

Интересно это у всех тас в убки рисует (25000грн потреб кредита) по викенде с лимитом в 1500грн:
3. Информация по договору (ххх/ххххх-WC-ххх)
Тип кредита Потребительский кредит (товары в кредит)
Дата выдачи кредита 15.11.2018
Сумма кредита 25000.00
Текущая задолженность 0.00
Текущая просроченная задолженность 0.00
Валюта UAH
Срок кредита до 14.11.2020
Кредит закрыт? открыт
Дата обновления 08.01.2020
Вид обеспечения Без обеспечения (бланковые)
Стоимость обеспечения в базовой валюте NA
Донор информации ТАСКОМБАНК
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 07:59

  gun написав:Как то пробовал со своих Викенда перевести в ТАС2У на карту другого банка (В тарифах:
Переказ коштів на картки емітовані іншими банками - Не тарифікується). Писало, что с комиссией. Это был сбой или все же есть комиссия в ТАС2У? Кто то переводил?


то комиссия сервиса ТАС2У
просто юзать можно другой сервис)
например некс24)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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