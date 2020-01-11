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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:55
ol_zy написав:
Интересно это у всех тас в убки рисует (25000грн потреб кредита) по викенде с лимитом в 1500грн
Нет, у меня там сумма лимита всегда соответствовала реальной.
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