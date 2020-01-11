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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3146314731483149

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 09:55

  ol_zy написав:Интересно это у всех тас в убки рисует (25000грн потреб кредита) по викенде с лимитом в 1500грн

Нет, у меня там сумма лимита всегда соответствовала реальной.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:09

Re: ТАСКОМБАНК

В тарифах Плативки "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" через ТАС2U без комиссии. Верно?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:13

  ukrprom2014 написав:В тарифах Плативки "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" через ТАС2U без комиссии. Верно?

Вроді комісія агрегатора...ніколи не переказував.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 15:16

  ukrprom2014 написав:В тарифах Плативки "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" через ТАС2U без комиссии. Верно?

в ТАС2Ю с некоторых пор ЕСТЬ комисс
Вчера ж обсуждали
viewtopic.php?p=4839637#p4839637
А сторонним сервысом... эт попробуйте. Думаю все будет харашо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:44

  gun написав: Так там же лежит документ и по Б5, про то, что можно делать со своими в ТАС2У нет упоминаний (в отличии от кредитных). Как начинаешь читать тарифы, так с реальностью почти нет связи и думаешь - кто кого дурит.
Интересно, а по поводу 5грн. за перевод в ТАС2У до 10000 по реквизитам (и сколько раз в день?) данные тоже устаревшие?

Про свои ТАС2У на Б5 упоминание есть... странно почему вчера найти не мог.
gun
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 16:45

Re: ТАСКОМБАНК

Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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