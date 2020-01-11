Нет, у меня там сумма лимита всегда соответствовала реальной.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 09:55
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:09
Re: ТАСКОМБАНК
В тарифах Плативки "Переказ коштів на картки емітовані іншими банками" через ТАС2U без комиссии. Верно?
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:13
Вроді комісія агрегатора...ніколи не переказував.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 12 січ, 2020 15:16
в ТАС2Ю с некоторых пор ЕСТЬ комисс
Вчера ж обсуждали
viewtopic.php?p=4839637#p4839637
А сторонним сервысом... эт попробуйте. Думаю все будет харашо
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:44
Про свои ТАС2У на Б5 упоминание есть... странно почему вчера найти не мог.
Додано: Нед 12 січ, 2020 16:45
Re: ТАСКОМБАНК
Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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