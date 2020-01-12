у Православного недавно появился ИБ как у Таси
подготовка?
может церковь хочет расширить приходы?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:02
у Православного недавно появился ИБ как у Таси
подготовка?
может церковь хочет расширить приходы?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:04
ну так и у Рояля такой же ИБ. Каповаи рулят
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:08
Буде дивно, бо більше 6-ти років він усе лише купує і усюди заявляє, що зараз саме час для цього, бо усе дешеве. Важко повірити, що він проміняє традиційний комса-банк на хіпстерського котика, де від нього лише гроші і ліцензія. Хіба на розлучення не вистачає...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|