RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3147314831493150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:02

у Православного недавно появился ИБ как у Таси
подготовка?
может церковь хочет расширить приходы?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3490
З нами з: 21.04.11
Подякував: 509 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:04

  uaprofi написав:у Православного недавно появился ИБ как у Таси
подготовка?
может церковь хочет расширить приходы?

ну так и у Рояля такой же ИБ. Каповаи рулят :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 30049
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3476 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:08

  Квесторе_поверніться написав:Депутат Дубинський припускає що СЛТ готує банку до продажу.

Буде дивно, бо більше 6-ти років він усе лише купує і усюди заявляє, що зараз саме час для цього, бо усе дешеве. Важко повірити, що він проміняє традиційний комса-банк на хіпстерського котика, де від нього лише гроші і ліцензія. Хіба на розлучення не вистачає...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3919
З нами з: 18.08.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3147314831493150
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, klug, kostya77, la9, liliya_logical, novichok, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.