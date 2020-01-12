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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3147314831493150

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 194
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
37
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
26
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:02

у Православного недавно появился ИБ как у Таси
подготовка?
может церковь хочет расширить приходы?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:04

  uaprofi написав:у Православного недавно появился ИБ как у Таси
подготовка?
может церковь хочет расширить приходы?

ну так и у Рояля такой же ИБ. Каповаи рулят :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:08

  Квесторе_поверніться написав:Депутат Дубинський припускає що СЛТ готує банку до продажу.

Буде дивно, бо більше 6-ти років він усе лише купує і усюди заявляє, що зараз саме час для цього, бо усе дешеве. Важко повірити, що він проміняє традиційний комса-банк на хіпстерського котика, де від нього лише гроші і ліцензія. Хіба на розлучення не вистачає...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:00

  Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.

У меня тоже счас возврат идет. Хотя с депо снимает.
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:00

  Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.

Добрий вечір!
Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:05

  TASCOMBANK написав:
  Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.

Добрий вечір!
Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.

І Вам добрий.
А де вибачення і соррі бонуси? :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:08

  TASCOMBANK написав:
  Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.

Добрий вечір!
Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.

Вообще-то предупреждали :)

До уваги клієнтів! Планові роботи зі встановлення оновлень серверного обладнання Банку
https://tascombank.ua/news/5dcebed50c34250011ce3ed5

Были и другие примеры, лень искать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:16

  Квесторе_поверніться написав:
  TASCOMBANK написав:
  Фантом написав:Хотел джинсы купить с помощью Пудры. Но поломался т2ю, ни депозит пополнить, ни кредитку загасить. Даже перевод между своими картами и тот не работает. Сначала списание, через 2 минуты возврат.
На горячке говорят Регламентные работы, заработает не раньше 9-ти утра.
Могли б и предупредить, ироды.

Добрий вечір!
Шановний Клієнте, повідомляємо, що наш банк дійсно не попереджає про проведення регламентних робіт. Зі своє сторони зафіксуємо Ваше звернення як побажання.

І Вам добрий.
А де вибачення і соррі бонуси? :wink:

Эт Тася с вас еще сорри-бонус скачает, шо турбуете по пустякам вне регламенту :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 3147314831493150
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